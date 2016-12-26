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Новости Мозыря

Все новости в СМИ Мозыря

-6 7.5+ 0
Загадывайте желания правильно!
31.12.2016 09:30, Жыццё Палесся
Советует Виктория Валентиновна ГУЛЬЧИК, педагог-психолог социально-педагогического центра г. Мозыр...
-4 5.2+ 0
Когда бьют куранты, кто-то звонит в «Скорую»…
31.12.2016 09:00, Жыццё Палесся
Традиционно в канун Нового года горячая пора наступает у медиков. Мозырская городская станция скор...
-0 0+ 0
Мозырский НПЗ
30.12.2016 16:15, Телеканал Мозырь
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-0 0+ 0
Мозырский райисполком
30.12.2016 16:14, Телеканал Мозырь
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-6 7.7+ 0
Пожар
30.12.2016 16:12, Телеканал Мозырь
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-0 0+ 0
Ёлка
30.12.2016 16:11, Телеканал Мозырь
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новости Своими глазами

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Продли лето с Mlife
-12 10.8+ 5
01.09.2015 22:11завершен
Продли лето с Mlife
пришлите свое лучшее фото в купальнике (плавках) и выиграйте дисконтную карту!далее...
Выставки фото
Фотограф Евгений Гостюхин, "Портреты"
-12 9.7+ 3
11.04.2015 11:26
Фотограф Евгений Гостюхин, "Портреты"
профессиональный фотографдалее...
Фотоотчеты
Хрустальный мяч-2016, 28 мая 2016
-2 2+ 0
30.05.2016 09:49
Хрустальный мяч-2016, 28 мая 2016
Настоящий детский праздник футбола прошёл на главной спортивной арене Полесья в последнюю субботу весны. Турнир «Хрустальный мяч-2016» собрал более 200 мальчишек и девчонок в тёплое майское утро на стадионе «Юность». далее...

Афиша Мозыря

-1 1.1+ 0
Викинг (2D)
c 29.12 - по 04.01

Викинг (2D)

-2 2.2+ 0
Пассажиры (3D)
c 22.12 - по 04.01

Пассажиры (3D)

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Мозырь "Онлайн"

urfugrus
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rogusrubyv
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Гостевой MLife

Гостевой MLife
Гостевой MLife
30.03.2016 06:37
Нашли "свою" Ольгу? Мне тут стало интересно, и я кое что нарыл про нее
005
Гостевой MLife
Гостевой MLife
15.03.2016 19:07
А просто хочется посмотреть
000
Гостевой MLife
Гостевой MLife
13.03.2016 00:59
Разыскивается любовница моего мужа. Зовут Ольга. Место жительства либо мозырь либо калинковичи,фамилия не известна. Возраст 30-34 года. Период измен с мая по июль. Номер телефона + 375333116594
33

Форум мозыря

Что читаем в автобусе...


22.5 9
Artlux , 23.06.2015 08:28
Ира
27.12.2016 11:23
Ничего не читаем, смотрим в окно)

Дед мороз


10.8 2
КубиК , 11.12.2015 21:21
Missplinter
26.12.2016 14:42
Видела в Лидере разные, в т.ч. и Деда Мороза

Новый год....))))))


33.4 3
Денис , 30.12.2015 21:33
Ира
26.12.2016 09:58
Скоро снова такую фразу писать можно будет. Народ, а как вы относитесь к такой погоде https://www.gismeteo.by/ в преддверии нового года? Мне печально....

Последние комментарии

1 valiaryan, 17.12.2016 23:04 к публикации При пожаре на Мозырском НПЗ нет пострадавших
Как за...л этот нпз !
00 Гостевой MLife, 09.12.2016 22:36 к публикации ВПЕРВЫЕ в МОЗЫРЕ И РЕГИОНЕ! ВПЕРВЫЕ В ALEXIS DANCE GROUP! НОВОГОДНЯЯ ДЕТСКАЯ ШОУ-ВЕЧЕРИНКА С ЖИВЫМИ ГИГАНТСКИМИ ТРАНСФОРМЕРАМИ!
Ничего себе цены
1 Гостевой MLife, 09.12.2016 12:18 к публикации Мозырские коммунальщики включили в себестоимость отопления 3 млрд премий
все по плану... увеличиваем среднюю зарплату... всем по 500
1 valiaryan, 08.12.2016 18:59 к публикации Ледяной дождь синоптики прогнозировали еще накануне, но кто мог предположить, что будет настолько скользко!
У нас как всегда. ГОЛОЛЁД? а мы думали гололёд. а тут ГОЛОЛЁД.
00 Anya, 08.12.2016 18:51 к публикации Малады мазырсі музыка Plushka прапанаваў слухачам другі альбом
Поспехаў у творчасці!
1 Гостевой MLife, 08.12.2016 15:59 к публикации Мозырские коммунальщики включили в себестоимость отопления 3 млрд премий
самое смешное что только к административной)))) сумма то далеко не маленькая, ни 10 миллионов, а 10 миллиардов !!!! ))))
1 Anya, 06.12.2016 00:17 к публикации "Смачна кава" в Мозыре присоединилась к белорусскому буккроссингу проекта MOVABOX
Вельмі добрая рэч.
2 Artlux, 16.11.2016 16:27 к публикации Белнефтехим планирует повышение цены на топливо
Придумали бы какой налог - а то както банально... Повышение цены и больше ничего...
2 valiaryan, 16.11.2016 14:39 к публикации Белнефтехим планирует повышение цены на топливо
В польше и зарплаты в пять раз больше .
1 Igor, 05.11.2016 11:23 к публикации В Мозыре теща укусила участкового
Оох накажут!
1 Гостевой MLife, 11.12.2016 17:35 к публикации Короткие истории с неожиданным финалом из 55 слов
Чего хочет дьявол Владимир Шебзухов По Брайану Ньюэллу Нарушила встреча с самим сатаной, Нежданно, друзей закадычных, покой. И так же внезапно следы сатаны Исчезли. Друзья впечатлений полны… — Я, как ни старался, но так не сумел, Подслушать загадочный ваш диалог. Скажи, а, чего от тебя он хотел? — Чтоб душу свою я отдать ему смог! Но времени мало тебе уделил, Ответь, а чего...
1 Гостевой MLife, 11.12.2016 17:33 к публикации Короткие истории с неожиданным финалом из 55 слов
Гнев и блаженство Владимир Шебзухов с оформлением http://www.liveinternet.ru/users/4345407/post362418305/ По Джей Рипу "Милые бранятся -- только тешатся" поговорка Запутан узел гнева и блаженства, Один был выход развязать его, Чтоб избежать судьбы несовершенство -- Монетку бросить, боле ничего! «Орёл» -- им пожениться и... не думать… Пусть память...
1 Гостевой MLife, 11.12.2016 17:29 к публикации Короткие истории с неожиданным финалом из 55 слов
Решающий миг Владимир Шебзухов по Тина Милберн "Взгрустнёт невеста, вспомнив Первую любовь… Взгрустнёт и старец, Вспомнив вдруг качели…" В.Шебзухов «Хокку» Захлопнулись двери… Свобода ушла… Взглянув на тюремные щели, она Покорно внимала -- не видеть...
1 valiaryan, 31.05.2016 22:29 к публикации "Мама, купи собаку". Или зачем детям домашние животные?
Особенно когда эти "кони"живут в квартире! Это просто счастье! А как хорошо они срут возле дома ,где играют дети и на школьных дворах и т.д.
1 Missplinter, 19.05.2016 09:22 к публикации Против кризиса: бюджетные мониторы с мировым именем
MozyrHumor, А так мониторы прикольные.. особенно Value приглянулись)))
1 MozyrHumor, 19.05.2016 07:38 к публикации Против кризиса: бюджетные мониторы с мировым именем
Чтот ссылку не дали на покупку мониторов?! долго пришлось искать где же цены и кто продает... http://bvrb.by/catalog/monitors/AOC/
1 valiaryan, 09.05.2016 23:40 к публикации Девушка вместо психолога обратилась в техподдержку и не ошиблась!
Бред...
1 valiaryan, 26.04.2016 22:49 к публикации ПАМЯТКА ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ
Проще водителю остановится перед пешеходным переходом, чем объяснять ребёнку тысячу правил! Ведь ребёнок ещё не понимает как это всё серьёзно!?...на войне проще!
1 Денис, 24.02.2016 08:56 к публикации Уникальные изобретения ученых, которые нас удивили
Прикольные часы....
00 Гостевой MLife, 08.02.2016 09:29 к публикации Cubot Note S с 5,5-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 4150 мАч запущен по цене $ 69,99
Геннадий, Гостевой MLife, так 70$
00 Missplinter, 20.12.2016 11:33 к публикации Ёлки 5 (2D)
Юльчик, Спасибо. Исправляем))
00 Юльчик, 19.12.2016 16:12 к публикации Ёлки 5 (2D)
у вас указаны не все сеансы, там есть и вечерние сеансы.
00 Missplinter, 02.11.2016 14:58 к публикации Интерактивная выставка "Лаборатория Элементариум"
Действительно, интересно и познавательно.
00 Elena, 01.11.2016 15:20 к публикации Интерактивная выставка "Лаборатория Элементариум"
Выставка очень интересная и познавательная. Дети, младшие школьники, были в восторге! Все экспонаты можно трогать руками, приводить в движение, включать, выключать, собирать.
1 Elena, 17.08.2016 14:11 к публикации Выставка "ROBO Art"
Varechka,приносим свои извинения за неудобства. Цена входного билета для пенсионеров 3 рубля. С уважением, Мозырский объединённый краеведческий музей.
1 Varechka, 14.08.2016 13:11 к публикации Выставка "ROBO Art"
У вас указана неверная информация!Пенсионерам вы указали стоимость билета 2 руб, но в выставочном зале сказали что 3 руб. пенсионерам. Указывайте пожалуйста верную информацию!
1 valiaryan, 01.07.2016 20:05 к публикации Акция "Скидки ко Дню Независимости РБ!"
...
2 Анонимов, 11.05.2016 10:32 к публикации Зоопарк "Венера"
Это просто ужас. Вонь невыносимая, бедные животные. Стоимость атракционов в 2.5 раза выше, чем в парке.
1 O_o, 21.04.2016 18:16 к публикации Дельфинарий
очень жаль животных, которых таскают по городам((
2 Гостевой MLife, 20.04.2016 09:36 к публикации "ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ" выставка рептилий и амфибий
Был с детьми на выставке, дети были в восторге. Советую сходить.
00 Максим, 20.11.2016 09:14 к публикации продам домашний компьютер
Обменяю Ноутбук LENOVO Процессор AMD FX-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G, 2100 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4 .Установленная оперативная память (RAM 8,00 ГБ. Видео адаптер - Интегрированая AMD Radeon R7 M260DX на 1ГБ и Дискретная AMD Radeon R7 M260DX на 2ГБ . Жесткий диск 1 терабайт ОС Windows 10. Буку 2 года, ,подходит более для работы чем для игр.Меняю на стационарный компьютер
00 константин, 02.11.2016 11:43 к публикации Продавец-кассир
как с вами связаться на счет работы
00 Гостевой MLife, 24.10.2016 09:43 к публикации ищу работу или подработку
Ищу
00 Вероника, 22.10.2016 22:49 к публикации
Дорогая, не тонкая! ткань, очень красивое, со шлейфом. Куплено в салоне. Кольца,перчатки в подарок.
00 Александр, 26.08.2016 22:37 к публикации
Здравствуйте! Вакансия еще есть?
00 Александр, 26.08.2016 22:35 к публикации
Здравствуйте! Как с Вами связаться?
00 Яна, 18.07.2016 12:36 к публикации
Здравствуйте!Рассматриваем вашу кандидатуру на должность вечернего секретаря, если для вас актуальна наша вакансия, вышлите ваше резюме с контактными данными (skype) на yankashumka@gmail.com, с указанным временем для собеседования, и в ближайшее время с вами свяжется Региональный менеджер. Просьба ставить пометку "по поводу работы". С Уважением, Яна
00 Яна, 18.07.2016 12:35 к публикации
Здравствуйте!Рассматриваем вашу кандидатуру на должность вечернего секретаря, если для вас актуальна наша вакансия, вышлите ваше резюме с контактными данными (skype) на yankashumka@gmail.com, с указанным временем для собеседования, и в ближайшее время с вами свяжется Региональный менеджер. Просьба ставить пометку "по поводу работы". С Уважением, Яна
00 Яна, 18.07.2016 12:34 к публикации
Здравствуйте!Рассматриваем вашу кандидатуру на должность вечернего секретаря, если для вас актуальна наша вакансия, вышлите ваше резюме с контактными данными (skype) на yankashumka@gmail.com, с указанным временем для собеседования, и в ближайшее время с вами свяжется Региональный менеджер. Просьба ставить пометку "по поводу работы". С Уважением, Яна
00 Яна, 18.07.2016 12:33 к публикации
Здравствуйте!Рассматриваем вашу кандидатуру на должность вечернего секретаря, если для вас актуальна наша вакансия, вышлите ваше резюме с контактными данными (skype) на yankashumka@gmail.com, с указанным временем для собеседования, и в ближайшее время с вами свяжется Региональный менеджер. Просьба ставить пометку "по поводу работы". С Уважением, Яна
2 NEO, 01.11.2015 18:15 к публикации Мое любимое место в городе
Интересно Млзырю столько лет а старых архитектурных сооружений практически нет...нехраним старые сооружения .....а еще древний город на современный лад...
2-0.3 valiaryan, 15.10.2015 23:42 к публикации Продли лето с Mlife
а если ты так озабочен на красивых девушках, то тебе на другой сайт ! Единственная девушка, в самом деле, красивая, осмелилась вступить в борьбу с мужиками и "проиграла" такому позорному фото. Кстати, практически во всех фотоконкурсах сначала лидируют достойные фото, а в конце побеждает прокачанная чушь. Так происходит потому, что все пользователи сайта проголосуют, все успокаи...
2-0.3 valiaryan, 15.10.2015 23:35 к публикации Продли лето с Mlife
ни тебе лоху судить о фотках.на фото есть ребёнок . позорный тот, кто пишет анонимно! Единственная девушка, в самом деле, красивая, осмелилась вступить в борьбу с мужиками и &quot;проиграла&quot; такому позорному фото. Кстати, практически во всех фотоконкурсах сначала лидируют достойные фото, а в конце побеждает прокачанная чушь. Так происходит потому, что все пользователи сайта...
2 Admin, 15.10.2015 01:24 к публикации Продли лето с Mlife
Гостевой MLife Проголосовавших получилось не очень то и много + Девушка на самом деле не сразу появилась в конкурсе. Так что скорее за счет первых голосов. Система учитывает "некрасивые действия" пользователей и корректирует в дальнейшем вес голоса и рейтинг (накрутить сложно).
3 Гостевой MLife, 14.10.2015 23:00 к публикации Продли лето с Mlife
Единственная девушка, в самом деле, красивая, осмелилась вступить в борьбу с мужиками и "проиграла" такому позорному фото. Кстати, практически во всех фотоконкурсах сначала лидируют достойные фото, а в конце побеждает прокачанная чушь. Так происходит потому, что все пользователи сайта проголосуют, все успокаивается и под конец включатся прокачка. Вношу предложение: пусть будет, как есть...
1 vskor4, 18.09.2015 22:58 к публикации Продли лето с Mlife
По ошибке загрузили фото маленького разрешения. Администраторы, пожалуйста, удалите фото. Спасибо.
1 Vira , 17.09.2015 08:30 к публикации Фотограф Сергей Смягликов
С повязкой на глазах просто шик!
1 Vira , 25.08.2015 12:58 к публикации Фотограф Эдгар Мороз, Ночной Мозырь
Очень красивые фотографии! Эдгар умничка, очень хорош.
2 Brunette_Suzanne, 21.08.2015 18:34 к публикации Мой выпускной
Admin Здравствуйте, опубликовали. Поздравляем с победой в конкурсе! Спасибо))))) Будет дочке подарок к 1-му сентября))))
2 Admin, 21.08.2015 14:42 к публикации Мой выпускной
Brunette_Suzanne Конкурс завершён..... а победителя так и не объявили.... Интересненько) Здравствуйте, опубликовали. Поздравляем с победой в конкурсе!

Микроблоги

ReadME
ReadME
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Columbia
Columbia
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alex
alex

посетили с супругой "ночь музеев " в мозыре. как-то не "айс". долго не посещали мероприятия на замковой горе. думали будет "воронка" для людей которые не сидят на пиве и интересуются культурно-позновательным досугом города. не могу сказать за всю программу мероприятия, но с 18:30 до 19:30 оставить кусочек души на торжестве не хотелось. посмотрели выступления девочки акробатки- интересно, молодец; восточные танцы-как то не очень ("сори" - это реальные впечатления), ведущий вообще не не цеплял. КЛАСССССС - клуб "ШАТУН" за их самобытную реальность в наше время и интерес

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w13design
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