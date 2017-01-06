посетили с супругой "ночь музеев " в мозыре. как-то не "айс". долго не посещали мероприятия на замковой горе. думали будет "воронка" для людей которые не сидят на пиве и интересуются культурно-позновательным досугом города. не могу сказать за всю программу мероприятия, но с 18:30 до 19:30 оставить кусочек души на торжестве не хотелось. посмотрели выступления девочки акробатки- интересно, молодец; восточные танцы-как то не очень ("сори" - это реальные впечатления), ведущий вообще не не цеплял. КЛАСССССС - клуб "ШАТУН" за их самобытную реальность в наше время и интерес